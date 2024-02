Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Gubinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska.

Między Krosnem Odrzański a Gubinem, w ciągu drogi krajowej nr 32, trwa budowa nowego mostu na Bobrze. Ruch został przekierowany na most tymczasowy. Ta przeprawa może jednak nie wytrzymać, ponieważ większość kierowców nie stosuje się do ograniczeń. Może to doprowadzić do katastrofy!