Prasówka 8.10.2023 z całego tygodnia w Gubinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Pierwsza dama wybrała spodnie, które dopasowują się do figury i podkreślają uda i łydki.

W środę (4 października) w godzinach porannych na drodze krajowej nr 32 w okolicach Sękowic, pod Gubinem, doszło do wypadku drogowego. Bus przewożący mięso do kebabów zderzył się z naczepą ciężarówki. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Szpital w Krośnie Odrzańskim to obecnie w sporej części plac budowy. W placówce Zachodniego Centrum Medycznego realizowane są dwa remonty jednocześnie. Inwestycje te to termomodernizacja szpitala oraz rozbudowa diagnostyki obrazowej wraz z instalacją tomografu. Kiedy roboty się zakończą?

– Marcin Wiśniewski nie sprawdza się jako Bachus, to Bachus się sprawdza, jako Marcin Wiśniewski. To już jest znak równości – opisuje Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry najsłynniejszą postać Winobrania. Jak to jest być bogiem wina, o to zapytaliśmy Bachusa - Marcina Wiśniewskiego.