Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Gubinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

4,3 proc. - to stopa bezrobocia w Lubuskiem na koniec października. Przyglądamy się najnowszym danym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Sprawdzamy, w których lubuskich powiatach stopa bezrobocia była najwyższa, a gdzie najniższa.

517 401 115 to numer telefonu, pod którym całodobowo i bezpłatnie można uzyskać pomoc zdalną dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy domowej!

Ranking „Gmina Dobra do Życia” objął 2 477 gmin w Polsce. Wśród laureatów znalazł się Kostrzyn nad Odrą i Zielona Góra. Wśród nagrodzonych firm przyjaznych gminom - firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedziba w Cigacicach.

Legendarny klub Gęba w akademiku Vicewersal przejdzie gruntowny remont. Stąd przez dwa lata nie będziemy mogli do niego wejść, by poczuć ten niesamowity klimat. To tu narodził się kabaret Potem i wiele innych. Tu odbywały się Dziadkowskie Czwartki, spotkania z improwizacją czy Festiwal Filmów A’Yoy.