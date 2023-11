Prasówka z całego tygodnia 5.11.2023 w Gubinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Nawet jak pogoda nie zachęca to wyjścia z domu, to warto trochę pooddychać świeżym powietrzem. A w dodatku jak zrobimy to w ciekawym miejscu, to będzie przyjemniej i z większą korzyścią dla nas. Podpowiadamy więc, gdzie warto chwilę pospacerować i się pozachwycać bez potrzeby dalszego wyjazdu.

Carina Gubin osiągnęła historyczny sukces, awansując do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Możliwe, że III-ligowa drużyna trafił w następnej rundzie na drużynę z Ekstraklasy. To byłoby piłkarskie święto w mieście przygranicznym. Czy jednak uda się takie spotkanie zorganizować w Gubinie?

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W tym miesiącu plastynarium w Guben kończy 17 lat. Do dziś placówka otwarta przez Gunthera von Hagensa budzi pewne kontrowersje, ale stała się też turystycznym hitem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nieoczekiwany obrót przybrała próba zatrzymania do kontroli busa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kierowca najpierw uciekał autem, potem pieszo. Gdy padły strzały, zagroził, że użyje noża.

Carina Gubin odniosła historyczny sukces! III-ligowiec we wtorek (31 października) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim wywalczył awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski! Carina pokonała II-ligową Stal Stalowa Wola (1:0). Zwycięską bramkę zdobył Wiktor Nahrebecki, który został bohaterem gubińskiej drużyny.

To historyczne wydarzenie dla III-ligowego klubu z Gubina. Carina Gubin zagra w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Ich rywalem będzie przedstawiciel II ligi - Stal Stalowa Wola. Wtorkowy (31 października) mecz odbędzie się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Musiał on zostać przeniesiony ze względu na fatalny stan murawy stadionu w Gubinie.

Do zdarzenia doszło w piątek (27 października) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym - tzw. betonówce z Połupina do Krosna Odrzańskiego. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Kobieta siedząca za kierownicą jeepa może mówić o dużym szczęściu...

Obywatel Ukrainy przewoził siedmiu nielegalnych migrantów z Syrii. Cudzoziemcy chcieli przekroczyć granicę i dostać się do Niemiec. W środę (25 października) zostali zatrzymani w Lubuskiem. Kierowca BMW nie zatrzymał się w Brzózce pod Krosnem Odrzańskim do kontroli drogowej. Policjanci zatrzymali go po pościgu.

W poniedziałek (30 października) w Starosiedlu koło Gubina doszło do śmiertelnego wypadku. Motorower zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący motorowerem mężczyzna zginął na miejscu.