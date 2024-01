Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Gubinie? Bądź na bieżąco

Trwa piękna przygoda Cariny Gubin w Fortuna Pucharze Polski. W czwartek 7 grudnia odbędzie się kolejny jej etap – do Gubina przyjedzie ekstraklasowy Piast Gliwice, co będzie wielkim wydarzeniem dla lubuskiej piłki. Mecz 1/8 finału Pucharu Polski rozpocznie się o godz. 12.00.

To nie żart! Gubińska fara to ogromny, największy kościół w regionie. Jesteśmy przekonani, że mury tych ruin, podziemia kryję przed nami jeszcze niejeden sekret. Wciąż mówi się o poszukiwaniach i o tym, że to właśnie w tym miejscu mogły znajdować się największe precjoza świata. A może ten skarb wciąż tu czeka, aż ktoś go odkryje?

Ratownictwo w Krośnie Odrzańskim i Gubinie w ostatnich dniach zyskało dwie nowe karetki. Jakie inwestycje dotyczące szpitala, na przyszły rok planuje powiat krośnieński i spółka Zachodnie Centrum Medyczne?