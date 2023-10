Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W środę (27 września) na stadionie miejskim w Gubinie odbył się mecz piłkarski Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. III-ligowa Carina Gubin podejmowała rewelację II ligi w tym sezonie - Radunię Stężyca. Choć faworytem była Radunia, to gospodarze z Gubina wygrali spotkanie aż 4:1. Spotkanie przyniosło ze sobą mnóstwo emocji! Było dużo goli, niewykorzystany rzut karny i czerwona kartka.

Od środy (27 września) na odcinku drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim, na ulicy Trakt Książęcy do wjazdu na most tymczasowy na Odrze wprowadzono ruch wahadłowy, w związku z pracami związanymi z przebudową zabytkowego mostu. Już pierwszego dnia w mieście powstały ogromne korki. Przejazd przez miasto zajmował niektórym kierowcom ponad godzinę!

W sobotę (23 września) na ulicy Lubelskiej w Gubinie doszło do ataku nożownika. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Nadal poszukuje go policja.

Do piątku można proponować nazwy kąpieliska w Zielonej Górze Ochli, które przechodzi całkowitą metamorfozę. Dla zwycięzcy jest atrakcyjna nagroda. Propozycje można zgłaszać na utworzonej w tym celu stronie internetowej. Wystarczy tylko podać pomysł na nazwę i swój adres mejlowy.

W ciągu drogi krajowej nr 32 w okolicach Gubina trwają prace budowlane, związane z przebudową skrzyżowania na rondo. To drugie rondo, które powstaje przy granicy polsko-niemieckiej. Związane jest to z kwestiami bezpieczeństwa. Na odcinku pod Gubinem często dochodziło do wypadków.

W najbliższy weekend (23-24 września) odbędzie się Piknik Rodzinny na stadionie miejskim w Gubinie. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji z koncertami oraz piłkarskim meczem gwiazd między polskimi aktorami a drużyną z Gubina.