Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Gubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce.

W Lubuskiem w ostatnich latach doszło do wielu zaginięć. Ludzie przepadali bez wieści ku rozpaczy swoich bliskich. Prezentujemy osoby, które są poszukiwane na terenie naszego województwa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjant z Gubina, asp. Paweł Błaszczyk jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. W poniedziałek (8 stycznia) ponownie oddał życiodajny płyt. Robi to regularnie od 11 lat. W tym czasie oddał aż 15 litrów krwi, ratując wiele żyć.

Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

Cały czas mówi się o moście w Krośnie Odrzańskim. Ruch wahadłowy przy tymczasowej przeprawie generował potężne korki. Kilka tygodni temu przywrócono ruch w dwie strony, ale na wjeździe na most są potężne dziury, przez które kierowcy uszkadzają samochody. Planowany jest kolejny remont.

Policjant z Gubina, aspirant Paweł Błaszczyk pomógł starszej i schorowanej kobiecie. Mieszkance gminy Gubin groziło wychłodzenie po tym, jak awarii uległ jej piec. Mundurowy przywiózł piecyk elektryczny, który pozwolił jej przetrwać w mroźne dni.

We wtorek (9 stycznia) w godzinach wieczornych, pod Gubinem, w okolicach miejscowości Starosiedle doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.

We wtorek (9 stycznia) w godzinach wieczornych, pod Gubinem, w okolicach miejscowości Starosiedle doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.