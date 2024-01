Przegląd prasy z tygodnia 7.01.2024. Co działo się w Gubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Gubin, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trzej mężczyźni podejrzani o brutalne pobicie i kradzież samochodu marki Rover zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

We wtorek (2 stycznia) na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego doszło do tragicznego wypadku. Potrącona została nastolatka. Była w drodze do szpitala, ale z powodu rozległych obrażeń zmarła.