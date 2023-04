Kwiecień w Gubinie: Przegląd prasy z marca 2023 w Gubinie, najważniejsze informacje miesiąca

Do niesamowitego odkrycia doszło kilka dni temu! Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zawiadomiony przez Sławomira Stańczaka, prezesa Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze o odkryciu skarbu z brązu na terenie gminy Gubin. Odkrycia dokonał anonimowy detektorysta.

Jakie są terminy NFZ na tomografię emisyjną w Gubinie? Może się zdarzyć tak, że kolejka do wykonania świadczenia jest długa. Z tego względu warto znać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Sprawdź nasze zestawienie (stan na 1.04.2023), gdzie na tomografię emisyjną można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy w twojej okolicy jest szansa na szybsze wykonanie świadczenia.

Jest prezesem Zielonogórskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Znajomi mówią o nim, że jest osobą poszukującą nie tylko w twórczości, ale i życiu.. Stąd np. wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie opiekował się niepełnosprawną osobą, stąd warsztaty pisania ikon, stąd Franciszkański Zakon Świecki, stąd mnóstwo szkoleń i kursów, które kończy i na które wciąż się zapisuje.

Policjanci gubińskiego komisariatu i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim - delegatura w Zielonej Górze podjęli kolejne działania wymierzone w nielegalny hazard. Funkcjonariusze w trzech lokalach na terenie Gubina zabezpieczyli łącznie trzynaście nielegalnych urządzeń do gier hazardowych.

W tym meczu było wszystko. Dużo walki, dwa rzuty karne, z czego jeden niewykorzystany. Do tego czerwona kartka. W tych okolicznościach Carina Gubin przegrała swój pierwszy mecz w rundzie rewanżowej. Łukasz Piszczek i spółka, czyli LKS Goczałkowice Zdrój, byli górą w tym starciu.

We wtorek (14 marca) policjanci z Gubina oraz mundurowi z Niemiec wraz z przedstawicielami OTOZ Animals Zielona Góra weszli do jednego z gospodarstw w miejscowości Łomy (gmina Gubin). Zwierzęta przeżywały tam koszmar. Martwe króliki i kury, stery śmieci i zaniedbane psy. Czworonogi zostały odebrane.

To jedna z tych policyjnych akcji, które przypominają sceny z filmu. Zaczęło się od uniknięcia kontroli i ucieczki przed policją. Kiedy już udało się zatrzymać samochód, którym uciekał mężczyzna, funkcjonariusze ruszyli w jego kierunku. Mężczyzna czekał na nich z pistoletem.

W niedzielę (12 marca) w Chlebowie pod Gubinem doszło do ataku z użyciem noża. W trakcie kłótni 36-latek zaatakował swojego równolatka i ranił go wielokrotnie nożem. Co mówi prokuratura w tej sprawie?

Już o raz 28. lubuski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”.