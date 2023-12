Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Gubinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Gubin, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mówi się, że w święta złodzieje zacierają ręce. W grudniu, a konkretniej w okolicach Bożego Narodzenia i Sylwestra są bardziej aktywni niż zwykle. Korzystając ze świątecznego zamieszania, naszej nieobecności, roztargnienia okradają domy i mieszkania. W mediach społecznościowych ludzie publikują zapisy z kamer monitoringu. Widać na nich osoby, które kradną samochody, próbują włamać się do domów lub ukraść coś z posesji - czasami w biały dzień, a czasami pod osłoną nocy. Każdego roku są setki tego typu incydentów. "Bądźcie czujni i zwracajcie uwagę na to, co dzieje się w waszym otoczeniu" - apelują policjanci.

Sprawdzamy najnowsze oferty licytacji komorniczych w Lubuskiem. Tym razem pod lupę bierzemy domy, które zostały wystawione na licytacje przez lubuskich komorników.