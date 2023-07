Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W niedzielę (25 czerwca) zmarła dr Elżbieta Strońska. Miała 66 lat. Przez wiele lat była pediatrą i udzielała się w sprawy społeczne gubinian. Nawet kiedy podupadła na zdrowiu i siedziała na wózku, to przyjmowała pacjentów. Była to prawdziwa lekarka z powołania.

Prasówka lipiec Gubin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Gubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dawid Kwiatkowski podczas koncertu w Nowej Soli przyznał, że wprawdzie to już dziesięć lat pracy na scenie, ale to dopiero początek, co fani przyjęli z aplauzem. Artysta mówił też ze sceny o ślubie. To radosne święto dotyczy jego kuzynki, a ślub będzie ważnym rodzinnym wydarzeniem w sobotę.