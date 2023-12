Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Gubinie. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gubin, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jesteśmy na półmetku piłkarskiego sezonu. To czas na podsumowania. Jak wypadła Carina Gubin podczas rundy jesiennej sezonu 2023/2024? Gubiński klub przeżył piękną i historyczną przygodę w Pucharze Polski na szczeblu centralnym. W III lidze Carina ma problemy i na półmetku rozgrywek znajduje się w strefie spadkowej.

Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.