Prasówka tygodniowa z 2.07.2023 w Gubinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W piątek (30 czerwca) w Bobrowicach odbyła się absolutoryjna sesja rady powiatu krośnieńskiego. Podczas przedstawienia raportu o stanie pow. krośnieńskiego odbyła się debata, w której wzięli udział mieszkańcy Łomów w gminie Gubin, walczący o remont drogi do swojej miejscowości.

Na początku lipca sporo będzie się działo na torze do driftingu w Gubinku, gdzie ekipa Nevermind organizuje swoje imprezy. Najpierw pod Gubinem nagrany zostanie odcinek programu Automaniak z nowym prowadzącym - Rafałem Paczesiem. Później zostaną zorganizowane zawody strongmanów połączone z zawodami na torze typu drift.

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Gubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie.

