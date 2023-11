Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Gubinie? Bądź na bieżąco

Carina Gubin odniosła historyczny sukces! III-ligowiec we wtorek (31 października) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim wywalczył awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski! Carina pokonała II-ligową Stal Stalowa Wola (1:0). Zwycięską bramkę zdobył Wiktor Nahrebecki, który został bohaterem gubińskiej drużyny.

Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

To historyczne wydarzenie dla III-ligowego klubu z Gubina. Carina Gubin zagra w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Ich rywalem będzie przedstawiciel II ligi - Stal Stalowa Wola. Wtorkowy (31 października) mecz odbędzie się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Musiał on zostać przeniesiony ze względu na fatalny stan murawy stadionu w Gubinie.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Gubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

W poniedziałek (30 października) w Starosiedlu koło Gubina doszło do śmiertelnego wypadku. Motorower zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący motorowerem mężczyzna zginął na miejscu.

21 października mija 11 lat od makabrycznego morderstwa, do którego doszło w Lubuskiem. W 2012 roku, mający wtedy 21 lat Hubert G. zamordował na cmentarzu w Gubinie 51-letnią kobietę. Następnie odciął jej głowę nożem do tapet. Morderca pojawił się na komisariacie policji z reklamówką, z której kapała krew...

Tłumy kibiców pojawiły się na zawodach o Puchar toru Nevermind w driftingu, które odbyły się w sobotę (21 października) pod Gubinem. W rywalizacji wzięło udział aż 41 driftowozów. Była to ostatnia impreza na torze Nevermind w tym sezonie.

W sobotę (14 października) w ramach 12. kolejki piłkarskiej III ligi (grupa III) Carina Gubin mierzyła się na własnym stadionie z beniaminkiem - LZS Starowice Dolne. Gospodarzom udało się wygrać (1:0) po zwycięskim golu Denisa Matuszewskiego. Było to dopiero pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie.

Kilka dróg w Gubinie jest obecnie remontowanych, ale w przyszłym roku prac na ulicach będzie jeszcze więcej. W planach jest naprawa kilkunastu dróg w mieście. Jak mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak, to inwestycje za ponad 40 mln zł.

W najbliższą sobotę (21 października) na torze Nevermind pod Gubinem odbędą się zawody pod nazwą Puchar toru Nevermind. Do wygrania będzie nawet 5 tys. zł dla najlepszego driftera! Partnerem wydarzenia jest Monster Energy.

Sprawdziliśmy, czy ma sens stosowanie się internetowych pomysłów. Wykorzystanie niektórych rzeczy na nowe sposoby rzeczywiście zaskakuje. A kiedy, co się sprawdza? Co uznaliśmy za hit? Na pewno wszystkie te sposoby mają wspólną zaletę, ich stosowanie jest tanie!

Sprawdzamy, jakie domy na licytacje wystawili lubuscy komornicy. W sumie w ofercie jest 18 nieruchomości z terenu całego województwa lubuskiego. Prezentujemy ich lokalizacje i ceny.

Lubuszanin Michał Gała stał się rozpoznawalny po 8. edycji programu "Top Model", którego był uczestnikiem. Pochodzący z Trzebiechowa w gminie Maszewo porzucił karierę modela, aby zostać youtuberem. Teraz został oskarżony o gwałt i jest zamieszany w aferę zwaną Pandora Gate.

Dziewczyny z grupy Falubaz Girls od lat towarzyszą żużlowcom Falubazu Zielona Góra na stadionie przy W69. Zawsze pięknie się prezentują. Można powiedzieć, ekstraligowo. Do ich poziomu dostroili się zawodnicy Falubazu, którzy awansowali do PGE Ekstraligi. Zobaczcie, jak pięknie prezentowały się zielonogórskie podprowadzające podczas finałowego meczu play off w I lidze >>>>